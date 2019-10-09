Украина отказалась от амнистии для террористов "Л/ДНР"

Террористы, воюющие против украинских воинов на Донбассе, не могут рассчитывать на полную амнистию.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги об Украине" в Житомире, передает "Укринформ". По его словам, Минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особом снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников", – подчеркнул Загороднюк.

Теперь украинская сторона рассчитывает на другую формулу, которая будет согласована с международными партнерами.

"Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления", – подчеркнул министр.

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Как писал OBOZREVATEL:

Во время форума YES 14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что украинская власть не будет вносить изменения в Конституцию о так называемом особом статусе Донбасса.

По словам Пристайко, оккупированным территориям ничто не мешает развиваться путем децентрализации, как и другим областям Украины.

Ранее в президентской партии "Слуга народа" рассказали подробности о административно-территориальную реформу и назвали ее одной из первоочередных законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада IX созыва.

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