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9 октября • обновлено в 18:16
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Украина отказалась от амнистии для террористов "Л/ДНР"

4.1т Читать материал на украинском

Террористы, воюющие против украинских воинов на Донбассе, не могут рассчитывать на полную амнистию.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги об Украине" в Житомире, передает "Укринформ". По его словам, Минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом.

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"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особом снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников", – подчеркнул Загороднюк.

Теперь украинская сторона рассчитывает на другую формулу, которая будет согласована с международными партнерами.

"Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления", – подчеркнул министр.

Украина отказалась от амнистии для террористов

Украина отказалась от амнистии для террористов "Л/ДНР"

Цензор

Как писал OBOZREVATEL:

  • Во время форума YES 14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что украинская власть не будет вносить изменения в Конституцию о так называемом особом статусе Донбасса.

  • По словам Пристайко, оккупированным территориям ничто не мешает развиваться путем децентрализации, как и другим областям Украины.

  • Ранее в президентской партии "Слуга народа" рассказали подробности о административно-территориальную реформу и назвали ее одной из первоочередных законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада IX созыва.

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Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Теперь украинская сторона рассчитывает на другую формулу, которая будет согласована с международными партнерами....() Неужели непонятно, что эти самые Между-партнеры принуждают Украину к капитуляции тому как им надоела тотальная коррупция и беспомощность так называемой страны, поэтому они заставят Украину выполнить все хотелки Кремля. Только это все будет медленно, чтобы истрепать терпение и финансирование патриётов, одно разведение войск предположительно растянется не на один месяц.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
После Иловайска Минск 1, после Дебальцево Минск 2,. Требуется очередной котел.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
чем больше официальных лиц Украины будут говорить о не желании выполнять минские соглашения, тем лучше. Пищите дальше
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