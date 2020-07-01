Украина обратится в международный трибунал из-за Крымского моста

Украина обратится в Арбитражный трибунал из-за незаконного строительства Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Он был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства", – отметила она.

Джапарова подчеркнула, что открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост является очередным фактом нарушения Россией международного права и законодательства Украины.

"Будем просить Арбитражный суд, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работы по функционированию этого моста", – сказала дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму началось движение грузовых поездов через Керченский мост.