Украина обратится в Международный морской трибунал из-за захвата Россией моряков и кораблей
Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против России в деле о незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота и 24 моряков.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов в среду, 20 мая, передает "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.
"Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы безусловно на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причем как материального, так и компенсации их моральных убытков", – заявил Енин.
Он добавил, что украинская команда "работает на отлично", все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
20 ноября в Очаков (Николаевская область) прибыли украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.
Стало известно, что Россия нанесла трем кораблям ВМС Украины, которые были захвачены в ноябре 2018 года, ущерб на сумму свыше 55,5 млн гривен.