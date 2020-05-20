Украина обратится в Международный морской трибунал из-за захвата Россией моряков и кораблей

Кирилл Лютый Расследования 23:44, 20.05.2020 Обновлено: 00:27, 21.05.2020

Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против России в деле о незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота и 24 моряков.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов в среду, 20 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

"Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы безусловно на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причем как материального, так и компенсации их моральных убытков", – заявил Енин.

Он добавил, что украинская команда "работает на отлично", все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя.

Украинские моряки, которые вернулись из плена РФ

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