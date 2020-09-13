Украина обратилась в суд в Гааге по поводу казней украинских военных на Донбассе

Украина обратилась в международный криминальный суд по поводу казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.

В суд в Гааге также передали данные о практике ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

"По Иловайску ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленого коридора" для ухода украинских сил под Иловайском", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора Украины направил в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге восьмое сообщение о масштабных и системных нарушениях России в аннексированном Крыму.

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