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Украина несет потери: в госпитале умерли воины с Донбасса

3.1тЧитать новость на украинском

В военном госпитале Днепра 31 мая умерли двое украинских военных.

Об этом сообщила спикер главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

Так, боец Объединенных сил Юрий Довганык был уроженцем Львова. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. 27 мая ему исполнилось 47 лет.

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По словам врачей, мужчина был госпитализирован в состоянии комы, он так и не смог из нее выйти. Умер от тяжелых ранений, несовместимых с жизнью.

Вторым умершим стал Константин Гранов из 92-й бригады, который был ранен снайпером 27 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список воинов ООС, которые погибли в мае.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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