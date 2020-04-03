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3 апреля • обновлено в 14:53
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Украина не согласилась со списком на обмен пленными от террористов "Л/ДНР"

3.4т
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Украинская сторона не согласилась со списком лиц, которых оккупационная власть террористических "Л/ДНР" выразила готовность передать в пределах следующего обмена пленными.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Пока нет (не соглашаемся. – Ред.), Работа продолжается", – сказал собеседник, подчеркнув.

"Л/ДНР захотели обменять 19 пленных: Украина не пошла на уступки

"Л/ДНР захотели обменять 19 пленных: Украина не пошла на уступки

Также он добавил, что Украина не соглашается как с содержанием предложенного списка, так и с количеством пленных человек.

Отметим, что 2 апреля так называемые "уполномоченные по правам человека" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", Дарья Морозова и Ольга Кобцева назвали списки имен 19 человек, которых могут передать украинской стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети подробнее рассказали о 19-х пленных, которых российские террористы "Л/ДНР" согласились отдать Украине в рамках нового обмена.

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Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Мирные переговоры в Минске Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен террористы "ДНР" военнопленные
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо, кклы, не хотите забирать своих по донкив?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну хоть начали правду писать. А то всё время обвиняли 0полчение в срывах освобождения пленных.
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