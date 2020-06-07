Украина не поверила заявлению Ирана о завершении расследования катастрофы МАУ
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24". По его словам, украинская сторона рассчитывает, что Иран перейдет к реальным делам.
"С первых дней после катастрофы украинская сторона направила вербальную ноту, где были сформированы требования обеспечения расследования, гарантия неповторения подобных ситуаций в будущем. Также там говорилось о переговорном процессе о компенсации родственникам и авиакомпании. Сегодня мы видим только положительные медийные сигналы, другого не наблюдаем" , – сказал он.
По словам Енина, Украина находится на постоянной связи с иранскими властями и руководством ICAO. По его убеждению, медийная активность официального Тегерана связана с тем, со страна до сих пор не передала на расшифровку "черные ящики".
"Специфика дипломатии в этом случае в том, что мы должны верить подписанным документам, а не красивым словам. Сейчас Иран настаивает на человеческой ошибке, мы считаем, что без завершения уголовного процесса, технических экспертиз и без черных ящиков некорректно говорить о расследовании. В настоящее время мы находимся в процессе переговоров, прошли подобный опыт с РФ, и с самого начала формировали переговорную позицию, которая может быть использована в мировых инстанциях. Хотелось бы верить, что Иран заинтересован в скорейшем завершении процесса, но эта позиция не подтверждается официальными документами иранской стороны" , – сказал он.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что страна "почти завершила" расследование катастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020. По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат никакой "важной" информации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.