Когда Украину примут в НАТО: в армии США ответили

НАТО не примет Украину до тех пор, пока не разрешатся территориальные и политические конфликты с Россией и не будет восстановлен контроль над границей.

В интервью "Обозревателю" капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах пояснил, что военный конфликт на Донбассе вряд ли ждет скорое разрешение.

"Путин никогда не отступит от этого. Потому что, во-первых, он такой человек, а во-вторых, если у Украины будут стабильные границы, то она вступит в НАТО сразу", – говорит Табах.

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Поэтому для вступления в НАТО, как говорит американский офицер, у Украины остается два варианта.

"Или Украина очерчивает новые границы и отказывается от Крыма и от Донбасса, говорит: вот наши границы, и мы не претендуем на оккупированные, чего Украина никогда не сделает и не должна делать. Или в НАТО изменят свои требования и скажут, что: мы можем принимать новых членов у которых границы оспоримые. Но этого тоже никогда не произойдет, потому что тогда НАТО должно ввязываться в войну", – сообщил он.

При этом Табах убежден, что вступление Украины в альянс не сыграет большой роли.

"Украина и так под протекцией НАТО, а что толку от подписания Будапештского меморандума? В котором Россия, Америка и Великобритания подписались под тем, что украинские границы не будут нарушены? А когда Россия самостоятельно оттяпала кусок Украины, никто ничего не стал делать", – недоумевает он.

И отметил: "Поэтому эти договоры — это не совсем то, на что стоит рассчитывать. Украина все равно под протекцией западных альянсов, поэтому я не уверен, что это так важно для Украины вступать в НАТО".

Как ранее сообщал "Обозреватель", в Верховной Раде Украины назвали главную преграду на пути Украины к членству в НАТО.