Жданов объяснил, почему Украина не может стрелять на Донбассе

Татьяна Гайжевская Расследования 16:54, 8.09.2020 Обновлено: 21:04, 8.09.2020

Украина не может возобновить боевые действия на Донбассе из-за решения о всеобъемлющем прекращении огня.

Однако российская сторона может начать активные боевые действия в любое время и любой мощности. Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, решение, которое было принято Украиной, представляет собой "большой политический шаг, который не имеет обратного действия". Вместе с тем нет четкого определения стороны противника, с которым заключен договор о прекращении огня.

"Той стороны на сегодня не существует. Кто такая "та сторона" – никто не знает", – заметил Жданов. В этом контексте он напомнил, что РФ не раз заявляла, что не считает себя стороной конфликта, а также отмечала, что не может гарантировать выполнение договоренностей "той стороной".

Таким образом, "в срыве режима тишины нас будут обвинять, а их не будут", – подчеркнул эксперт. По его мнению, в этой ситуации российская сторона может возобновить активные боевые действия на Донбассе в любое время.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин заявил, что президент России Владимир Путин положил конец перемирию на Донбассе и "будет продавливать" Украину.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Украина сможет восстановить экономику Донбасса и вывести из упадка: каков реальный план

За Балухом велась слежка и избивали насмерть, – Чийгоз

Зеленский – о срыве перемирия террористами: мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины

В России при запуске из ПЗРК "Игла" снаряд улетел вместе с комплексом. Видео

ЕС продлит санкции против России за агрессию в Украине – журналист