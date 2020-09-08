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Жданов объяснил, почему Украина не может стрелять на Донбассе

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Расследования
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  • "Возобновление боевых действий на Донбассе украинской стороной будет оценено как срыв перемирия"

  • "Сторона, с которой заключался договор о прекращении огня, не определена четко"

  • "Этим может воспользоваться Россия, которая имеет возможность возобновить активные боевые действия в любую минуту"

Жданов объяснил, почему Украина не может стрелять на Донбассе

Возобновление боевых действий на Донбассе украинской стороной будет оценено как срыв перемирия.

Украина не может возобновить боевые действия на Донбассе из-за решения о всеобъемлющем прекращении огня.

Однако российская сторона может начать активные боевые действия в любое время и любой мощности. Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, решение, которое было принято Украиной, представляет собой "большой политический шаг, который не имеет обратного действия". Вместе с тем нет четкого определения стороны противника, с которым заключен договор о прекращении огня.

"Той стороны на сегодня не существует. Кто такая "та сторона" – никто не знает", – заметил Жданов. В этом контексте он напомнил, что РФ не раз заявляла, что не считает себя стороной конфликта, а также отмечала, что не может гарантировать выполнение договоренностей "той стороной".

Таким образом, "в срыве режима тишины нас будут обвинять, а их не будут", – подчеркнул эксперт. По его мнению, в этой ситуации российская сторона может возобновить активные боевые действия на Донбассе в любое время.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин заявил, что президент России Владимир Путин положил конец перемирию на Донбассе и "будет продавливать" Украину.

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