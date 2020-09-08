Жданов объяснил, почему Украина не может стрелять на Донбассе

Возобновление боевых действий на Донбассе украинской стороной будет оценено как срыв перемирия.

Украина не может возобновить боевые действия на Донбассе из-за решения о всеобъемлющем прекращении огня.

Однако российская сторона может начать активные боевые действия в любое время и любой мощности. Такое мнение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, решение, которое было принято Украиной, представляет собой "большой политический шаг, который не имеет обратного действия". Вместе с тем нет четкого определения стороны противника, с которым заключен договор о прекращении огня.

"Той стороны на сегодня не существует. Кто такая "та сторона" – никто не знает", – заметил Жданов. В этом контексте он напомнил, что РФ не раз заявляла, что не считает себя стороной конфликта, а также отмечала, что не может гарантировать выполнение договоренностей "той стороной".

Таким образом, "в срыве режима тишины нас будут обвинять, а их не будут", – подчеркнул эксперт. По его мнению, в этой ситуации российская сторона может возобновить активные боевые действия на Донбассе в любое время.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин заявил, что президент России Владимир Путин положил конец перемирию на Донбассе и "будет продавливать" Украину.

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