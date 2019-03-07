Украина накажет наблюдателей на путинских ''выборах'' в Крыму: что известно

Кабинет министров Украины подготовил пакет санкций против иностранцев, которые были задействованы как наблюдатели на нелегитимных выборах президента России в оккупированном Крыму.

Подробности данного решения раскрыл в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

На вопрос, кто именно попал под санкции со стороны Украины, Тука ответил: "Фамилии называть пока не могу, а относительно стран – это Германия, Франция, Швеция, Израиль, США, Кипр, Испания, Италия, Финляндия, Сербия, Норвегия и Великобритания".

Чиновник уточнил, что окончательное решение о наложении санкций принимает Совет безопасности и обороны Украины, а правительство только выносит свои предложения на рассмотрение СНБО.

По его мнению, положительное решение по санкциям может быть принято на ближайшем заседании СНБО: "Не вижу никакого смысла тянуть с этим вопросом. Все соответственные данные на этих персон уже собраны, поэтому не вижу смысла в какой-либо задержке".

Санкции, которые предлагается ввести, состоят в том, что этим людям будет запрещен въезд в Украину. Также будут заблокированы их активы и изъято имущество, если оно есть на территории Украины.

Тука добавил, что его министерство подготовило еще один пакет санкционных предложений, который сейчас рассматривается правительством. Но он затруднился сказать, когда именно будет принято решение по нему.

Замминистра объяснил алгоритм наложения санкций: "Сначала определенные ведомства готовят свои предложения, потом на заседании правительства эти позиции рассматриваются. Если они одобряются, то одобряется решение и выносится на заседание Совбеза. После этого президент подписывает соответствующий указ".

Георгий Тука uk.wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп 4 марта принял решение о продлении на год санкций, введенных против России в 2014 году из-за агрессии в отношении Украины.

29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

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