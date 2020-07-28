Украина может выйти из режима перемирия на Донбассе: Резников назвал условие

Украина имеет право выйти из режима перемирия на Донбассе из-за нарушения тишины российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УНИАН. По его словам, такое право Украина имеет согласно статье 40 Гаагской конвенции 1907 года.

"Эта конвенция регулирует законы и обычаи ведения войны. В статье 40 этой конвенции достаточно четко сформулировано, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия до возобновления боевых действий", – заявил он.

Резников также подчеркнул, что украинская армия имеет право открывать огонь на Донбассе в целях самообороны, согласно статье 51 Устава ООН.

Новое перемирие на Донбассе Резников назвал "еще одной попыткой дать шанс Минским соглашениям сработать", подчеркнув, что ключевая цель Украины – безопасная реинтеграция оккупированных территорий.

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