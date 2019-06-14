"Вместе с США": Тука анонсировал удар по экспансии Путина в Крыму

Украина совместно с США может "серьезно нивелировать российскую экспансию" на территории аннексированного Крыма.

Киев может предложить себя в качестве партнера Вашингтона, – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

В контексте заявления, "которое пока не опровергнуто", о возможном военном сотрудничестве России и Турции, в частности, о том, что "Турция собирается закупить у России комплексы С-400" и "крайне негативной реакции", которую этот факт вызвал в США, замминистра заметил:

"Не знаю, чем закончится эта история, но если действительно мы являемся свидетелями того, что отношения между Соединенными Штатами и Турцией в сфере военно-экономического сотрудничества ухудшаются, то, с моей точки зрения, это достаточно хороший шанс для нашей страны перехватить инициативу стратегического партнера США в акватории Черного моря – после того, как ухудшатся взаимоотношении между США и Турцией".

Учебные стрельбы ракетных катеров Тихоокеанского флота РФ, иллюстрация News Front

Тука убежден: Украина может предложить себя США "в качестве партнера".

В этом контексте он сказал: "У нас есть выход в акваторию Черного моря, у нас достаточно удачное расположение береговой линии. Использование современных средств вооружения позволит достаточно серьезно нивелировать российскую экспансию на территории Крыма".

Как писал OBOZREVATEL:

Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения.

Позже Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. "Я не говорю, что Турция купит С-400, я говорю, что мы их уже купили. Это завершенное дело", – подчеркнул он.

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