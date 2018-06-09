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"Украина капитулирует": главарь "ДНР" отличился новой мечтой

5.5тЧитать новость на украинском

Главарь террористов "ДНР" на Донбассе Александр Захарченко, говоря о сроках развязанных ними боевых действий, вдруг вспомнил о Столетней и Тридцатилетней войнах.

Такое высказывание прозвучало в интервью RT. "Давайте вспомним Европу, Войну Алой и Белой розы, Столетнюю войну, Тридцатилетнюю войну. Эти конфликты были гораздо масштабнее. Это, конечно, ироничная аналогия", - сказал он.

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При этом Захарченко утверждает, что на Донбассе война так долго длиться не будет.

Главарь террористов называет два варианта разрешения конфликта. Оба - выгодные только "ДНР": "Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в непризнанной "ДНР" Александра Захарченко, скорее всего, сменит председатель так называемого Народного совета республики Денис Пушилин.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
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