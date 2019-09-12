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12 сентября • обновлено в 14:37
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"Украина к этому не готова!" Пушилин заявил, что "ДНР" хочет в состав России

5.2т Читать материал на украинском

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.

Как сообщают сепаратистские СМИ, об этом он заявил во время общения с "российской интеллигенцией" в Москве.

"Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", — сказал Пушилин.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Ресурсы сепаратистов

При этом он дал понять, что не отказывается от Минских соглашений. По словам Пушилина, дальнейшие шаги для выполнения "Минска" должна делать только Украина, а не группировки "Л/ДНР", которые поддерживает Россия.

Хотя в Комплексе мер по выполнению "Минска" написано, что, например, прекращение огня, отвод вооружения и обмен пленными по формуле "всех на всех" выполняют обе стороны.

"Там прописано, что именно должна выполнить Украина. Это касается в том числе вопросов обмена пленными, амнистии и всего остального", — утверждает глава "ДНР".

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Также Пушилин заявил, что перед возвращением Киеву контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями так называемого особого статуса ОРДЛО. "До этого возвращения границы должны быть выполнены все остальные условия: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры (народная милиция. — Ред.), возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной", — сказал он, добавив, что "Украина к этому не готова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

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Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Тег
ДНР
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Валевич Борис
Валевич Борис
да кому нужно мнение какого подставного клоуна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
А он знает, что его не возьмут в Россию ни тушкой, ни чучелом?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Попизди жирный,пока при памяти...
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