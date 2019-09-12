"Украина к этому не готова!" Пушилин заявил, что "ДНР" хочет в состав России

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.

Как сообщают сепаратистские СМИ, об этом он заявил во время общения с "российской интеллигенцией" в Москве.

"Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", — сказал Пушилин.

Денис Пушилин Ресурсы сепаратистов

При этом он дал понять, что не отказывается от Минских соглашений. По словам Пушилина, дальнейшие шаги для выполнения "Минска" должна делать только Украина, а не группировки "Л/ДНР", которые поддерживает Россия.

Хотя в Комплексе мер по выполнению "Минска" написано, что, например, прекращение огня, отвод вооружения и обмен пленными по формуле "всех на всех" выполняют обе стороны.

"Там прописано, что именно должна выполнить Украина. Это касается в том числе вопросов обмена пленными, амнистии и всего остального", — утверждает глава "ДНР".

Также Пушилин заявил, что перед возвращением Киеву контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями так называемого особого статуса ОРДЛО. "До этого возвращения границы должны быть выполнены все остальные условия: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры (народная милиция. — Ред.), возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной", — сказал он, добавив, что "Украина к этому не готова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Пушилин "дерибанит" гуманитарную помощь, которую Россия время от времени поставляет на оккупированный Донбасс.

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