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"Украина исчезнет с карты": в "ДНР" анонсировали глобальные перемены

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"Вице-премьер "ДНР" Александр Тимофеев заявил, что Украина исчезнет с карты, в то время как "республика" будет расширяться.

По его словам, увидеть это можно будет не через годы, а уже в ближайшее время, пишет сепаратитсткое издание "Политнавигатор".

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"Будущее Украину ждет печальное. То, что она не желает выполнять "Минские договоренности", для нее закончится тем, что с карты исчезнет такая страна. В противовес" Донецкая Народная Республика" будет развиваться, расширяться. Причем это не за долгими годами, это в ближайшее время, и мы это увидим еще своими глазами", - заявил он.

Тимофеев похвастался тем, что "ДНР" свое дно прошла.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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