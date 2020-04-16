Украина и террористы "Л/ДНР" провели уникальный обмен пленными: все подробности и списки

В четверг, 16 апреля, состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и российскими террористами "Л/ДНР", которые орудуют на Донбассе. В итоге Украина вернула 20 своих граждан (из них – двое военных) , а на временно оккупированные территории уехали 14 человек.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с хронологией событий и списком освобожденных украинцев.

Обмен с "ДНР"

Первый этап обмена стартовал утром в Донецкой области, на КППВ Майорское. В итоге стороны обменялись людьми по формуле "10 на 9" (один человек отказался быть переданным Украине). Обмен с террористами завершился в 10:00.

Обмен пленными с "ДНР" Офис президента Украины

По его итогу в Украину вернулись такие граждане:

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Ілюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (правоохранитель)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Обмен пленными с "ДНР" Офис президента Украины

Обмен пленными с "ДНР" Офис президента Украины

Обмен с "ЛНР"

Второй этап начался в 12:40 возле города Счастье на Луганщине. Там Украина и террористы "ЛНР" обменялись пленными по формуле "11 на 4". Изначально планировалось, что "ЛНР" получит 7 человек, но трое пленных отказались возвращаться на оккупированную территорию. Окончательно согласованный обмен пленными между Украиной и оккупантами завершился примерно в 13:10.

Обмен пленными с "Л/ДНР" СБУ

"ЛНР" отдала Украине:

1. Желдака Виталия (гражданский)

2. Можаева Валентина

3. Миронича Сергея

4. Полозова Николая (гражданский)

5. Попову Алевтину (гражданская)

6. Русинова Сергея (гражданский)

7. Сливку Ивана (гражданский)

8. Сливку Александра (гражданский)

9. Табачного Александра (гражданский)

10. Штиля Александра (гражданский)

11. Яковенко Александра (гражданский)

Обмен пленными с "Л/ДНР" СБУ

Обмен пленными с "Л/ДНР" СБУ

В СБУ акцентировали внимание на том, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Также в спецслужбе рассказали, что по возвращении граждане Украины должны обязательно пройти процедуры обсервации и проверки. Кроме того, с ними будут на контакте социальные службы по вопросам адаптации и реабилитации.

Кто был в списках на выдачу террористам?

Как пишет ТСН, Украина согласилась выдать террористам 16 человек, однако в ОРДЛО вернулись 14 из них.

1. Васин Олег Анатольевич – 19 июля 1963 года рождения

2. Колос (Колосов) Виктор Михайлович – 11 октября 1959 года

3. Лазаренко Алексей Александрович – 13 октября 1985 года

4. Ларкин Александр Михайлович (Николаевич) – 23 февраля 1975 года

5. Скрыпник Сергей Николаевич – 6 августа 1970 года

6. Слатов Юрий Васильевич – 4 июля 1965 года

7. Сустретов Сергей Сергеевич – 8 апреля 1987 года

8. Чигорян Виталий Валерьевич – 16 декабря 1991 года

9. Якоб Дмитрий Дмитриевич – 1 ноября 1978 года

10. Астахов Владислав Сергеевич – 27 февраля 1997 года

11. Бижко Дмитрий Андреевич – 23 ноября 1993 года

12. Бойко Ярослав Николаевич – 16 июня 1992 года

13. Гогичаев Эльбрус Иванович – 20 ноября 1960 года

14. Офлидис Дмитрий Константинович – 30 июля 1984 года

15. Харитонов Леонид Владиславович – 4 сентября 1973 года

16. Яворчук Андрей Николаевич – 17 сентября 1972 года

Примечательно, что в этом списке были одиозные террористы преступных группировок "Л/ДНР":

Олег Васин – 57-летний уже бывший боевик так называемой "ДНР" с позывным "Комбат". Он участвовал в блокировании в Дружковке украинских военных в начале войны 2014 года. Васина задержали сотрудники СБУ. В сентябре 2019 года его приговорили к пяти годам заключения.

Александр Ларкин – 45-летний житель Марьинки (Донецкая область). Он осужден по нескольким статьям – например, по ст. 258 УК – террористический акт.

Юрий Слатов – житель Донецка. Объединенные силы задержали его на одном из блокпостов украинской армии в апреле 2019 года. Красноармейский горрайонный суд Донецкой области 4 декабря 2019 года приговорил Слатова к 8,5 годам заключения по ч. 3. ст. 258 УК украины – "Создание террористической группы или террористической организации".

Леонид Харитонов – гражданин России. Осенью 2019 года его задержали сотрудники контрразведки СБУ. По данным следствия, Харитонов, химик по образованию, готовил теракт на военном аэродроме в Умани Черкасской области.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

А 8 апреля во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы Украина окончательно договорилась о взаимном обмене лиц, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса, до Пасхи.

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