Украина и США 10 февраля начали наблюдательный полет над территорией России, который продлится до 14 февраля.
Полет будет осуществлен в рамках реализации международного Договора по открытому небу, передает газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", – сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Украина и США проверят Россию с воздуха
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее над аннексированным Россией Крымом заметили кружащий самолет-ретранслятор Ту-214СР, который был разработан специально для администрации президента России Владимира Путина.
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