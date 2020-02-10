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10 февраля • обновлено в 18:41
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Украина и США проверят Россию с воздуха

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Украина и США 10 февраля начали наблюдательный полет над территорией России, который продлится до 14 февраля.

Полет будет осуществлен в рамках реализации международного Договора по открытому небу, передает газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".

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"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", – сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Украина и США проверят Россию с воздуха

Украина и США проверят Россию с воздуха

www.wing.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее над аннексированным Россией Крымом заметили кружащий самолет-ретранслятор Ту-214СР, который был разработан специально для администрации президента России Владимира Путина.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
"Галантерейщик и Кардинал - это сила!"
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8
1
Golan Sim
Golan Sim
А причём здесь к полёту Украина? Самолёт, оказывается, румынский, а Украина на этом самолёте будет представлена услужливыми девушками. ))
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9
1
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
А причём тут фа.ши.стская Украина?
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8
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Бондаренко Виктор, полёт предстоит долгий и без блядей скучно.
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5
1

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