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"Украина и Россия идут на переговоры": в "ДНР" взорвались сенсацией по Крыму и Донбассу

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Среди "чиновников" "Донецкой народной республики" распространяется информация, что скоро Украина начнет с Россией переговоры по Донбассу.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, добавив, что такие слухи основаны на переговорах Киева с Москвой о признании оккупации Крыма.

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"В оккупационных администрациях "ДНР" все более активно циркулируют слухи о том, что "в конце мая – начале лета" между Украиной и РФ якобы начнутся прямые переговоры о признании Крыма российским и подписании "нового договора о мирном решении проблемы Донбасса". Особенно активно данная тема обсуждается в среднем звене "государственных служащих" "ДНР", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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