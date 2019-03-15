"Украина и Россия идут на переговоры": в "ДНР" взорвались сенсацией по Крыму и Донбассу

Среди "чиновников" "Донецкой народной республики" распространяется информация, что скоро Украина начнет с Россией переговоры по Донбассу.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, добавив, что такие слухи основаны на переговорах Киева с Москвой о признании оккупации Крыма.

"В оккупационных администрациях "ДНР" все более активно циркулируют слухи о том, что "в конце мая – начале лета" между Украиной и РФ якобы начнутся прямые переговоры о признании Крыма российским и подписании "нового договора о мирном решении проблемы Донбасса". Особенно активно данная тема обсуждается в среднем звене "государственных служащих" "ДНР", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший главарь "ДНР" раскрыл правду о террористах на Донбассе.

В оккупированном Донецке так называемые "власти" придумали новый способ, как украсть деньги из бюджета "ДНР".

Также главарю ''ДНР'' Денису Пушилину предрекли трагичный финал.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!