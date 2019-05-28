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"Украина хочет в 2013-й!" Казарин назвал главную проблему войны с Россией 

1.9тЧитать материал на украинском

Кремль не собирается прекращать войну с Украиной, потому что Россия хочет вернуться в СССР.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в видеоблоге на "Радио Свобода", охарактеризовав поведение РФ (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"В чем главная проблема нынешней войны? Все мечтают о разном. Европа хочет обратно в 2013 год: снять санкции, торговать с Россией, брать у Москвы деньги. В 2013-м не нужно скидываться на НАТО, бороться с пропагандой и искать альтернативы российскому газу. Украина тоже хочет в 2013 год, хочет вернуть территории, восставить контроль над границей, зарабатывать на взаимной торговле", — сказал он.

Павел Казарин

Павел Казарин

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"В 2013-м не нужно получать похоронки с фронта, тратиться на армию и воевать с ядерным государством. Но только сама Россия ни в какой 2013-й возвращаться не собирается. Для российского руководства родовая травма — это 1991-й — распад Союза, парад суверенитетов и проигрыш в холодной войне. Кремль не собирается обнулять последние пять лет по одной простой причине — потому что он хочет обнулить последние 28", — заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Павел Казарин
Место
Украина
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
За те 28 лет выросло новое поколение молодых и умных людей .И им плевать на покойников ,типа СССР и захцянки северных небратьев и окупантов части нашей Родины
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