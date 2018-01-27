Украина, готовься: стало известно об опасных планах России

Украине нужно быть готовой к опасным сценариям из-за новых санкций США по отношению к России.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин "Апострофу".

"Для Украины ситуация трудно предсказуемая. С одной стороны, если Путин ужесточит действия против Украины, то нарвется на очередной цикл санкций и консолидированного сопротивления Запада. И если он рационален в европейском смысле этого слова, то он на это идти не должен", – сказал он.

Орешкин добавил, что помимо этого есть прямо противоположная логика – создать еще более опасную ситуацию, чтобы сформировать базу для переговоров и напугать.

"Это будет означать исключение себя из группы вменяемых, уважаемых или предсказуемых государств и переход уже чисто к советской технологии взаимодействия с Западом, когда никакие договора не исполняются – реализовываются только вынужденные силовыми методами и шагами. Грубо говоря, это означает, что мы резко обостряем ситуацию в Украине и потом заявляем Америке: мы прекратим это, вы нам дадите то-то и то-то", – отметил политолог.

По его словам, это полностью исключает РФ из мирового сообщества на уровне договороспособных стран и переведет ее на уровень КНДР или Советского Союза.

"Но для путинских элит это вполне реальный вариант. Я не знаю, решатся ли они, потому что половина элит понимает, что после этого им придется сидеть безвылазно в России и проститься со своими западными авуарами, чему они, скорее всего, рады не будут. Но если силовой блок перевесит, то вполне можно себе представить попытку подбросить дров в костер на Востоке Украины – с тем чтобы напугать Запад и создать себе более выигрышные тактические условия для переговоров", – подчеркнул Орешкин.

Он добавил, что Украине "надо быть готовой к любому повороту событий". Однако, Путин не настолько "откатился в Советский Союз", чтобы рисковать полной изоляцией и полным вычитанием РФ из формальных и неформальных представлений о международных отношениях.

"Слишком велик риск замораживания всех зарубежных средств", –резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США ввели новые санкции против России из-за ситуации в Украине.