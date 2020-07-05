Украина готовится к вторжению России из Крыма, – командующий ВМС

Кирилл Лютый Расследования 23:05, 5.07.2020 Обновлено: 23:50, 5.07.2020

Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.

Такое заявление сделал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью "Думской", отвечая на вопрос об угрозе прорыва РФ ради доступа к воде из Днепра.

"Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", – сказал он.

Неижпапа, говоря также о Донбассе, добавил, что в случае полномасштабной военной конфронтации с РФ потерь не избежать.

"И наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают – хотя в стране седьмой год идет война", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина вернет все оккупированные территории.

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