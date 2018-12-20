Украина готовится форсировать Керченский пролив: назван способ противостоять России

Новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив должна осуществляться с сопровождением НАТО.

Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, уточнив, что в таком случае РФ не пойдет на конфронтацию, потому что не сможет тягаться с более сильным противником.

"Если Керченский пролив вновь будет заблокирован, нашим кораблям не стоит ждать наступления темноты, когда они неэффективны против преобладающих сил противника. Это будет рискованный проход. Но если его тщательно подготовить, мы можем избежать плохого развития событий. Хотя, конечно же, сам момент прохождения Керченского пролива будет крайне опасным, поскольку Россия попросту может осуществить план по захвату с использованием абордажа и высадки спецназа. Россия крайне неадекватна, поэтому риск очень велик", – рассказал Коваленко.

По его словам, этот риск может быть оправдан лишь демонстрацией Украиной того факта, что она является жертвой агрессии РФ. Однако это все равно не оправдывает угрозу для человеческих жизней и захвата техники.

Керченский пролив Национальная Служба Новостей

"Все должно быть досконально продумано и, безусловно, согласовано с нашими международными партнерами, хотя бы по политической линии, а не военной. Прохождение в сопровождении партнеров по НАТО – это вариант, который необходимо применить. В одиночку это крайне рискованно", – уточнил Коваленко.

Эксперт также добавил, что совершив проход при поддержке западных партнеров, Украина продемонстрирует не только сплоченность с Западом, но также со всем международным сообществом перед пиратской угрозой российского флота.

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"Мы также в очередной раз продемонстрируем, что Россия может самоутверждаться лишь за счет более слабого оппонента. Она не потянет конфронтацию против более сильного противника", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он также уточнил, что именно позволит защищаться в морях и уничтожить Крымский мост.