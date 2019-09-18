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18 сентября • обновлено в 12:23
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Полный отвод войск на Донбассе: ВСУ готовятся к масштабной операции

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Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко отчитался о подготовительных мероприятиях по отводу войск вдоль всей линии разграничения.

"Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", – цитирует его слова пресс-центр ООС.

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Отвод войск

Отвод войск

"112 Украина"

Также Кравченко рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что отвод украинских войск на Донбассе – рискованный, но оправданный шаг.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Хочется посмотреть как отвод будут осуществлять украинские батальоны сс, героически завоевыющие серую зону!!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На пятый год гражданской войны, до свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты дошло, что надо войска разводить ради улучшения жизни наших граждан????? Определились все таки, что и стой и с той сторон украинцы?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Героически захваченные посёлки в нейтральной серой зоне придётся освобождать. Жабячие стрибки взад.
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