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Украина готовит операцию в Керченском проливе: в России нервно отреагировали

12.8тЧитать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел России нервно отреагировали на заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив.

Так, в дипломатическом ведомстве страны-агрессора планы Киева расценили как "безответственную провокацию", сообщает РИА "Новости".

"Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации", — высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что провокации якобы являются визитной карточкой Киева.

Напомним, 19 декабря Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. По его словам, этот шаг является принципиальным. Ведь если его не сделать, то Россия выполнит свой план по захвату Азовского моря.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

"Общая Газета"

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Украина готовит операцию в Керченском проливе: в России нервно отреагировали

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Олександр Турчинов
Место
Россия
Теги
Керченский проливСНБО
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Комментарии
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Питон Каа
Питон Каа
А можно как-то попросить Украину отправить на эту провокацию другие кораблики, а то речные катерки у нас уже есть?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Давно пора проводить операцию-деоккупацию и гнать монголов-дикарей за Урал, как козаки 300 лет назад!!!
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Leo Panthera
Leo Panthera
О, спасибо за новые подарки к Новому Году, мои дорогие неудачники каклы
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Leo Panthera
Leo Panthera
30% флота государство-грязь из-под ногтей "усраина" нам уже подарила, быстро гоните еще 30%, лошки
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