Украина готова! Загороднюк сказал, сколько военных РФ Путин перекинул на Донбасс

На оккупированном Донбассе находится более 25 тысяч российских военных.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 19 февраля, передает Прямий.
Также он отметил, что Украина знает все о планах России по наращиванию военных сил.
"Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной для нас информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил”, – заявил министр.
Россияне на Донбассе
Слово и Дело
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.
Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.
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