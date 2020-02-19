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19 февраля • обновлено в 23:03
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Украина готова! Загороднюк сказал, сколько военных РФ Путин перекинул на Донбасс

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На оккупированном Донбассе находится более 25 тысяч российских военных.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 19 февраля, передает Прямий.

Также он отметил, что Украина знает все о планах России по наращиванию военных сил.

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"Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной для нас информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил”, – заявил министр.

Россияне на Донбассе

Россияне на Донбассе

Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Погодите, сейчас он еще одну допьет и все изменится.
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Junio Van
Junio Van
25 ??? тыщщщ ??? ))) видишь суслика? а он есть... ))) привет рaгyлям! ))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, ну как к вам вообще серьёзно относиться, если ваши министры такую ахинею несут? Это позор. Какой стыд быть украинцем
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