Украина готова послать в Афганистан больше военных

Вооруженные Силы Украины участвуют в составе миссии НАТО в Афганистане 11 лет и готовы увеличить количество персонала.

Такое заявление сделал министр обороны Степан Полторак на заседании Североатлантического совета "Решительная поддержка" на уровне глав Минобороны, передает пресс-служба ведомства.

"11 лет Вооруженные Силы Украины выполняют задачи в Республике Афганистан и в дальнейшем готовы участвовать в операции в составе миссии. Мы готовы увеличить вклад и направить дополнительный персонал в штаб - увеличить численность персонала втрое", - отметил Полторак.

Он также добавил, что сейчас в Афганистане служат 11 военных. При необходимости, их количество может быть увеличено до 28 человек.

Кроме того, глава Минобороны Украины выразил сожаление в связи с гибелью военных и гражданского персонала НАТО и всех, кто отдал свою жизнь в борьбе с терроризмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Полторак встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.