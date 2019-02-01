Украина готова дать отпор: генерал раскрыл планы ВСУ по Донбассу

Украинские военные готовы в любой момент дать отпор врагу на Донбассе, выполнив поставленные боевые задачи.

Об этом в интервью "Голосу Украины" заявил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев. Военный отметил, что ВСУ отбивают каждую атаку террористов.

"Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задание по назначению. Мы постоянно проводим учения по подготовке к ведению боевых действий и выполнению других задач. Количество учений разного уровня соответствует оперативным нуждам Объединенных сил", – рассказал он.

Наев добавил, что украинская армия нацелена только на победу.

"Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил. Конечная цель ООС – прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Сергей Наев LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы атаковали ВСУ на Донбассе, но получили жесткий отпор.

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