''Украина — филиал РФ'': шпион-ГРУшник сливал Кремлю разработки ВСУ

Бывший высокопоставленный офицер, полковник украинских военно-воздушных сил Сергей Лазарев оказался агентом ГРУ — его раскрыла контрразведка.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сергей Лазарев сделал блестящую карьеру. В свое время в Министерстве обороны он отвечал за учет всей техники в Вооруженных Силах. Искренне признается — Украину воспринимал только в виде филиала России. Жалуется, что украинизация вызвала у него просто физическое отторжение.

"Неприятно. На украинском языке все. На русском говоришь, подозрительно на тебя смотрят. Мне было некомфортно, и я сам искал пути, выходы и способы передачи информации", — рассказывает он.

В России, в приграничном городе Шебекино, в доме родной сестры, он встретился с куратором Денисом, офицером российской военной разведки. Россиян интересовали секреты украинской военной авиации, а предателю было достаточно российской пенсии.

Он понял, что желает большего. И начал готовить запасной аэродром . Поэтому обменял военные тайны на вот этот документ. Вид на жительство в России. И получил громкий позывной — "Сократ".

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Спецслужбы интересовала информация об украинских самолетах, а также авиабазах. Именно во время поиска данных о положении дел на столичной базе в Василькове завербованный украинский военный и прокололся.

Российская разведка хотела получить через агента "Сократа" один из самых популярных беспилотников на фронте. Несколько раз такие беспилотники находили современную российскую технику на оккупированном Донбассе.

Но получить секретные данные так и не удалось, Сергея Лазарева арестовали сотрудники украинских спецслужб. Сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО. Надеется, что его обменяют на одного из десятков украинских заложников.

Как писал OBOZREVATEL, Россия засылала агентов в Украину под видом монахов.