В Грузию с Украины экстрадировали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили по прозвищу "Аль Бара Шишани".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 18 мая. Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp доставил Тохосашвили в сопровождении конвоя в аэропорт Тбилиси 17 мая, проинформировала Служба государственной безопасности Грузии (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дело Тохосшавили будет слушаться в Тбилисском городском суде.

В Грузию экстрадирован Аль Бара Шишани Коллаж

Гражданин Грузии находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Летом 2018 года он незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

Экстрадиция Аль Бара Шишани ssu.gov.ua

"Аль Бара Шишани" сотрудники украинской спецслужбы задержали 12 ноября 2019 года в Киевской области.

Правоохранители выяснили, что с 2012 года он занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году террорист занял одну из высших должностей в ИГИЛ – заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани".

"Аль Бара Шишани" с террористами ИГИЛ ssu.gov.ua

В 2016 году он уехал в Турцию. В Украине Тохосашвили продолжил координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, т.н."амниятов".

По данным грузинских СМИ, террорист является уроженцем Панкисского ущелья. Тохосашвили входил в ближайшее окружение убитого в 2016 году одного из лидеров ИГИЛ Тархана Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), которого западные СМИ называли "военным министром" организации. Батирашвили также был выходцем из Панкисского ущелья.

Как сообщалOBOZREVATEL, 11 марта Служба безопасности Украины задержала в столице участника международной террористической организации "Исламское государство".

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