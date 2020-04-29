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29 апреля • обновлено в 13:18
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Украина должна расчехлить "Джевелины", Зеленский обманывается – сокурсник Путина

1.8т
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Украинская власть должна понять, что усмирить Россию мирными переговорами не получится. Кроме того, ее первоочередным заданием должно стать устранение агентуры оккупантов из своей "верхушки".

Об этом в интервью "Гордону" заявил бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Украине имеет смысл расчехлить "Джевелины" и провести пару учебных стрельб. Это должно произвести умиротворяющий эффект на кремлевских стратегов. Кроме того, обратите внимание: из Кремля почти открытым текстом говорят, что у них имеется агентура в высшем руководстве Украины, которая по команде из Москвы готова пойти на предательство и попросить агрессора ввести свои войска в Украину", – отметил он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

"В подтверждение этого тезиса подчеркивается, что высшее руководство Украины действует в унисон с представителями Кремля и ведет себя правильно, по крайней мере со времени памятного путешествия в Оман", – добавил Швец.

Исходя из этого, считает бывший разведчик СССР, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его ближайшим советникам по внешней политике нужно, наконец, понять две простые вещи: поиск мира с агрессором грозит судьбой беглого Януковича, а СБУ обязана устранить в стране всю путинскую агентуру.

"Не стоит пытаться установить человеческие отношения с крысой, загнанной в угол. Это может закончиться эмиграцией в Ростов-на Дону, да и то не гарантированно. Пора озадачить СБУ заняться своей прямой обязанностью – выявлением и нейтрализацией агентуры спецслужб РФ в политических кругах Украины. Хотя, думаю, с этой просьбой имеет смысл обращаться скорее к ЦРУ, ФБР и МИ-6", – подытожил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Юрий Швец Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну а что вы хотели "бывший советский разведчик и сокурсник Путина" тоже кушать хочет, надо же как то копеечку зарабатывать ))))
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Qurd Boz
Qurd Boz
ЗеКо готовиться...к этапированию по маршруту Януковича...
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
Дoлбанные пoдстрекатели и разжегaтели вoйны.
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