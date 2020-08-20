Украина договорилась о новых участках разведения войск на Донбассе и обмене пленными

На заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе были согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил и средств.

Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Уточняется, что заседание состоялось в формате видеоконференции.

"В группе сферы безопасности были достигнуты договоренности по 20 участках разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского" формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению нового саммита в Берлине.

Также украинские представители поддержали разработку рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил.

"В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц", – подчеркнули в ОП.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, находящемуся в ОРДЛО.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик во время заседания отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля вцелом соблюдается режим тишины. В начале августа, как сказал он, СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного нарушения.

Также в течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

Украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам указала на необходимость выполнения "нормандских" договоренностей, в частности продолжения работы над законодательством в целях имплементации "формулы Штайнмайера".

Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Последний был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ТКГ заявили, что новая встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках "Нормандского формата" может состояться 28 августа.

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