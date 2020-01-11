"Украина до сих пор расследует вину экипажа!" У Луценко забили тревогу из-за катастрофы самолета МАУ

Офис генпрокурора Украины до сих пор не переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране, несмотря на признания последнего.

На это обратила внимание пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. "Разбудите кто-то Офис прокуроров! Потому что эти дипломированные прокуроры с увеличенными зарплатами до сих пор расследуют вину экипажа!" – написала она на своей странице в Facebook.

С момента официальных заявлений иранских властей прошло уже около пяти часов.

Сарган акцентировала на том, что в этой ситуации на сайте Офиса генпрокуратуры утром появились менее важные новости, но ни слова о трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

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