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11 января • обновлено в 11:15
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"Украина до сих пор расследует вину экипажа!" У Луценко забили тревогу из-за катастрофы самолета МАУ

1.6т
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Офис генпрокурора Украины до сих пор не переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране, несмотря на признания последнего.

На это обратила внимание пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. "Разбудите кто-то Офис прокуроров! Потому что эти дипломированные прокуроры с увеличенными зарплатами до сих пор расследуют вину экипажа!" – написала она на своей странице в Facebook.

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С момента официальных заявлений иранских властей прошло уже около пяти часов.

Сарган акцентировала на том, что в этой ситуации на сайте Офиса генпрокуратуры утром появились менее важные новости, но ни слова о трагедии.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
МАУ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Почему кортавая тварь вор алкаш и подонок ещё не в тюрьме?не переживай Юра тебя украинцы и в Англии)))найдут не сомневайся своей смертью ты не подохнешь однозначно за свои делишки)))))))
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Южный Гарик
Южный Гарик
Ну да, предыдущий прокулол, до сих пор бы расследовал российский след
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