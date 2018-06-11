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"Украина - часть РФ": на Сумщине нашли пророссийский детский лагерь

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В Сумской области уже несколько лет подряд работает российский детский военизированный лагерь "Юные разведчики Сумщины".

Блогер, известный под псевдонимом Антон Ходза, напомнил в Facebook, что на деятельность организации, которая ранее функционировала при поддержке Россотрудничества в Украине, активисты впервые обратили внимание еще в 2016 году.

"Тогда поднялся шум и лагерь свернули. Вы думаете, что на этом все закончилось? Правильно, них*я", – написал он.

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Ходза подчеркнул, что "юные разведчики России" продолжают собираться, на этот раз под патронатом УПЦ МП. Он также опубликовал пост организатора лагеря, Сергея Бобырева, который в свою очередь, утверждает, что мероприятия проводятся "по благословению" Архиепископа Сумского и Ахтырского РПЦ Евлогия.

"Новый заезд с 5 июля. Духовность и развитие, полезные навыки, подтирки сосновыми шишками это все. Готовят новую смену для батальона Прилепина, наверное. Или в Спарту. Или в пятнашки", – добавил блогер.

Отметим, что вскоре после публикации Ходзы пост Бобырева был удален.

В то же время, на сайте скаутов-разведчиков России сообщается, что Организация юных разведчиков Сумской области является одним из подразделений российского объединения скаутов.

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При этом указано, что Сергей Бобырев является руководителем сумского отряда разведчиков, а численность украинского представительства организации, основанного в 1993 году, составляет 30 человек. На сайте также размещена цитата руководителя сумского отряда: "Украина – это часть России, на том мы и стоим. Всегда готов! За Отечество!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины раскрыла пророссийскую сеть.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтСепаратизм в Украине
Место
УкраинаСумы
Объекты
РПЦУПЦ МП
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