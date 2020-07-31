Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генпрокурора. 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", - сказано в сообщении.

Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Офис генпрокурора проинформировал Беларусь о намерениях требовать экстрадиции задержанных боевиков (Telegram-канал Офиса генпрокурора)

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