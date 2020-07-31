Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков - Офис генпрокурора
Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных в Минске боевиков.
Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.
Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генпрокурора. 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).
"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", - сказано в сообщении.
Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.
Офис генпрокурора проинформировал Беларусь о намерениях требовать экстрадиции задержанных боевиков (Telegram-канал Офиса генпрокурора)
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы Вагнера имеют украинское гражданство.
При этом администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси.
Беларусь передала Украине списки задержанных членов ЧВК Вагнера для определения их гражданства и проверки участия в боях на Донбассе.