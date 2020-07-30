Украина будет настаивать на выдаче вагнеровцев, воевавших на Донбассе, – Зеленский

Юрий Сергиенко Расследования 20:20, 30.07.2020 Обновлено: 21:00, 30.07.2020

Украинская сторона намерена обратиться к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства. Он уточнил, что сейчас с Минском ведутся консультации по этому вопросу.

"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и против которых Служба безопасности собрала достаточно доказательств", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что действия указанных лиц должны быть тщательно расследованы, а виновные – наказаны.

Напомним, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал OBOZREVATEL о том, что белорусский президент Александр Лукашенко может согласиться передать Украине задержанных членов ЧВК "Вагнер", если будут предоставлены доказательства их участия в войне на Донбассе.

По данным МИД Беларуси, некоторые из задержанных боевиков имеют украинское гражданство.

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