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''Украина — богатая страна'': Царев сделал неожиданное заявление в Москве

13.8тЧитать материал на украинском

В сети всплыло видео с экс-нардепом от Партии Регионов, сторонником ''русского мира'' Олегом Царевым, где он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику.

Так, один из идеологов ''отделения'' Донбасса в эфире прокремлевского телеканала заявил, что в Украине хорошо развита экономика (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Украина — богатая страна, помогает МВФ. Украине не дадут упасть. Ситуация не такая плохая, как иногда кажется отсюда", — удивил своим заявлением российский пропагандист.

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Царев пояснил, что гривна является стабильной валютой как для страны, на территории которой идет война.

"Проведена бюджетная децентрализация. Достаточно много правильных решений сделано, которые позволяют стране развиваться", — признал Царев.

Олег Царев

Олег Царев

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в августе Царев сознался, что Россия потерпела фиаско в Украине, и в скором времени военные действия могут переместиться на территорию аннексированного ею полуострова Крым.

Персона
Олег Царев
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Царев пожил в Педерашке и немного поумнел. Это доказательство того, что всех любителей пидарашенского мирка нужно отправлять на ПМЖ в Пидороссию - ситуация их там быстро вылечит.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
УКРАИНА была умом и руками СССР... Россия - всего лишь ЖОПОЙ, не умеющей ничего, кооме как ЖРАТЬ и СРАТЬ !
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8
0
Наумов Виктор
Наумов Виктор
ЕбашьРусню Андрей, всегда была вонючей жопой и была дотационной республикой в СССР! Бюджет СССР открыт - только селюкам это энать не надо - хатка, свиньи огород...
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