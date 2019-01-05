''Украина — богатая страна'': Царев сделал неожиданное заявление в Москве

В сети всплыло видео с экс-нардепом от Партии Регионов, сторонником ''русского мира'' Олегом Царевым, где он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику.

Так, один из идеологов ''отделения'' Донбасса в эфире прокремлевского телеканала заявил, что в Украине хорошо развита экономика (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Украина — богатая страна, помогает МВФ. Украине не дадут упасть. Ситуация не такая плохая, как иногда кажется отсюда", — удивил своим заявлением российский пропагандист.

Царев пояснил, что гривна является стабильной валютой как для страны, на территории которой идет война.

"Проведена бюджетная децентрализация. Достаточно много правильных решений сделано, которые позволяют стране развиваться", — признал Царев.

Олег Царев Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в августе Царев сознался, что Россия потерпела фиаско в Украине, и в скором времени военные действия могут переместиться на территорию аннексированного ею полуострова Крым.