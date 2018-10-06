Украдены миллионы: в Минобразования разгорелся коррупционный скандал

Прокуратура Киева выявила миллионные злоупотребления при закупке школьного оборудования должностными лицами структурных подразделений Министерства образования и науки.

По результатам следствия начальнику отдела Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а заведующему отделом НЦ "Малая академия наук Украины" - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица структурных подразделений Министерства образования, действуя в интересах частной фирмы и с целью получения неправомерной выгоды, умышленно внесли в Типичный перечень средств обучения и оборудования для кабинетов физики, химии и биологии в общеобразовательных учебных заведениях характеристики, которым соответствует продукция только одной торговой марки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанными действиями были созданы искусственные препятствия для участия в проведении тендеров по закупке школьного оборудования других участников, а также обеспечена победа в конкурсе официальному представителю указанной торговой марки в Украине.

"По данным следствия, в результате непрозрачного проведения закупок, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,5 млн грн. Также досудебным расследованием установлено, что должностные лица фирмы-поставщика при реализации оборудования за бюджетные средства, вывели на подконтрольные предприятия в оффшорной зоне более 17 млн гривен", - заявили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, за трехмесячный период (июнь-август) 2018 года в Украине по решению суда у коррупционеров конфисковали 4 432 гривны.