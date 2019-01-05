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"Уйдите вон!" В Виннице на журналистов напали возле церкви УПЦ МП: фото и видео с места событий

8.1тЧитать материал на украинском

В Виннице журналисты приехали к храму, чтобы освещать анонсированное собрание трех митрополитов РПЦУ (УПЦ МП) Ионафана, Варсонофия и Агапита, однако на них напала охрана.

Соответствующие видео и фото публикует "33-й канал". Отмечается, что охрана храма была поставлена в известность о выполнении профессиональных обязанностей фотокорреспондентом издания Сергеем Химичем. Несмотря на это, его грубо вытолкали за пределы территории церкви.

Никто из священников, которые все это видели, не заступился. Кроме того, группа людей кричала: "Вас не приглашали! Уйдите вон!".

Новости
В УПЦ МП нашли у украинцев ''православную ДНК''

"Уйдите вон!" В Виннице на журналистов напали возле церкви УПЦ МП: фото и видео с места событий

Журналисты уже написали заявление в полицию.

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области уволили священников, которые объявили о переходе под юрисдикцию новосозданной Православной церкви Украины.

Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Два дебила паРашных ниже комментируют! Друг другу"отвечают" )))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Интересно, к Порошенко тоже просто так могут зайти в резиденцию ?! А потом когда охрана не пустит и скажет вас сюда не приглашали, журналисты напишут в полицию ?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Воронов Евгений, шо тебе, крыса помойная, "интересно"? Ты своему фюреру вопросы задавай. Ссышь? Правильно! Тебя там просто размажут.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Воронов Евгений, порошенке укрожурнализды даже вопрос неудобный сцутся задать. Пресс-конференция президента, о которой журналисты узнают вечером в субботу, а она на воскресенье назначена и надо успеть аккредитацию получить... так ни одна тварь не спросила, что же это за хрень такая? А ты хочешь... там одни шестёрки остались, работающие по заказу.
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