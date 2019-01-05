"Уйдите вон!" В Виннице на журналистов напали возле церкви УПЦ МП: фото и видео с места событий

В Виннице журналисты приехали к храму, чтобы освещать анонсированное собрание трех митрополитов РПЦУ (УПЦ МП) Ионафана, Варсонофия и Агапита, однако на них напала охрана.

Соответствующие видео и фото публикует "33-й канал". Отмечается, что охрана храма была поставлена в известность о выполнении профессиональных обязанностей фотокорреспондентом издания Сергеем Химичем. Несмотря на это, его грубо вытолкали за пределы территории церкви.

Никто из священников, которые все это видели, не заступился. Кроме того, группа людей кричала: "Вас не приглашали! Уйдите вон!".

Журналисты уже написали заявление в полицию.

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

"33-й канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области уволили священников, которые объявили о переходе под юрисдикцию новосозданной Православной церкви Украины.