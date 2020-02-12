Угрозы Зеленскому: ГБР вручило подозрение Федине

Государственное бюро расследований вручило нардепу от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине подозрение по делу об угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом стало известно после визита Федины в ГБР по повторной повестке.

"Мне больно и стыдно, что у нас не просто" потерпевший "Зеленский, а у нас пострадавший главнокомандующий, который испугался разговора двух неизвестных ему женщин. Вы постигаете все маразм этой ситуации? Если пострадавший главнокомандующий боится разговора двух неизвестных ему женщин, то как он собирается защищать Украину и противодействовать московском вторжению и убийству наших граждан?" – заявила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче интересов Украины и отметили, что он "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Вскоре за скандальное заявление на Федину открыли уголовное производство за "призывов к убийству человека и к свержению государственной власти".

Государственное бюро расследований предложило парламенту лишить Федину депутатского иммунитета для привлечения ее к ответственности.

Сама Федина пожаловалась, что в ее адрес стали поступать угрозы.

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