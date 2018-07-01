Угрожают убить детей-заложников: в СБУ поступило жуткое письмо с ультиматумом

Неизвестный злоумышленник поставил жесткий ультиматум Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Преступник потребовал выплатить ему крупную сумму денег, угрожая убийствами детей.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в адрес обоих правоохранительных ведомств 1 июля поступило анонимное письмо с угрозой осуществить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках.

В письме злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тыс. долларов.

"Правоохранители, в числе других, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, поскольку оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдены, факты их похищения подтверждения не нашли", - говорится в сообщении.

Национальной полицией Украины открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины (похищение человека, захват заложников и вымогательство - ред.).

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