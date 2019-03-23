Угрожали оружием: на Днепропетровщине охранники частной фирмы ограбили 9-летнего ребенка

На Днепропетровщине охранники частной охранной фирмы ограбили дом, когда там находилась только 9-летняя девочка.

Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. Так, мужчины в балаклавах и с оружием забежали в дом, когда туда входил ребенок, и угрожая ей, забрали телевизор, деньги из кошелька, драгоценные ювелирные изделия.

Девочка запомнила, что преступники скрылись на автомобиле с "мигалками".

Facebook Вячеслава Аброськина

Полиция ввела в действие операцию "Сирена" и по предоставленным ребенком приметам задержала подозреваемых.

Ими оказались охранники частной охранной фирмы, которые совершили преступление на служебном автомобиле с желтыми проблесковыми маячками и надписью "Охрана".

Facebook Вячеслава Аброськина

Facebook Вячеслава Аброськина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске Запорожской области местный житель ограбил 10-летнего ребенка.

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