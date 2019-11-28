Угрожала убийством Зеленскому: силовики пришли с обыском к волонтеру Зверобой

В четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к волонтеру и участнице войны на Донбассе Марусе Зверобой.

Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав видео, на котором показано, как сотрудники ГБР вместе с понятыми заходят в жилье Зверобой.

На записи видно, что детективы Бюро пришли с обыском ранним утром. Волонтер не хотела открывать двери, сообщая, что вызвала адвоката. На что правоохранители угрожали выломать двери. После этого Зверобой впустила детективов, которые предъявили постановление суда и свои служебные удостоверения.

Детективы ГБР также потребовали от Зверобой отдать ее мобильный телефон. Отметим, что на обыске присутствовали оперативные сотрудники СБУ и спецподразделения "Альфа". Добавим, что обыск проходит в селе Калиновка, Киевская область, где проживает волонтер.

"Действительно проходят обыски. Обыски проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту", – сообщила ИУ пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Подчеркнем, что Зверобой жестко отреагировала на обыски, которые у нее провело ГБР, и грозно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает "Прямий", состоянием на 11:00 правоохранители провели описание личного имущества Зверобой, в том числе официально зарегистрированного оружия. Также в дом пропустили одного из трех адвокатов, которых вызвала волонтер.

Маруся Зверобой Прямий

"Оружие (изъяли. – Ред.). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. В постановлении суда не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сообщила она в эфире Newsone.

Также она считает, что обыски у нее являются политическим преследованием.

"Я там видела подпись Трубы (директор ГБР Роман Труба. – Ред.), а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не уволить – его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а у него. Это исключительно политическое преследование", – добавила волонтер.

В жилье Зверобой находятся около десяти правоохранителей, в частности, люди в масках (вероятно, это силовики спецподразделения СБУ "Альфа").

Подчеркнем, что в доме, кроме Зверобой, живут ее мама, бабушка, а также малолетняя дочь.

Лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош пристыдил власть за открытие уголовного производства против волонтерки Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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