Угрожал убить кандидата в нардепы: на Хмельнитчине дали ход громкой истории

Полиция Шепетовки на Хмельнитчине объявила о подозрении гражданину Киева, который угрожал 30-летнему кандидату в народные депутаты убийством.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что кандидат в депутаты по 190 избирательному округу обратился 13 июля к правоохранителям с соответствующим заявлением, рассказав, что на улице к нему подошли двое неизвестных и начали угрожать физической расправой в случае, если он не откажется от участия в предвыборной кампании.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством".

Во время досудебного расследования удалось установить личности двух мужчин – одного из тех, кто угрожал, и водителя автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места происшествия сразу после совершения угроз. Оба проживают в Киеве и Киевской области.

Подозреваемые Пресс-служба Нацполиции

Машина подозреваемых Пресс-служба Нацполиции

Правоохранители объявили киевлянину о подозрении и инициировали судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Отмечается, что полиция проанализировала видео с камер наблюдения на месте, где неизвестные угрожали политику, а также опросила подозреваемых и всех возможных свидетелей в Киеве и Шепетовке. Правоохранители продолжили поиски второго фигуранта дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Первомайске (Николаевская область) во вторник, 16 июля, нашли застреленным кандидата в народные депутаты от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина.

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