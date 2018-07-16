Угрожал убийством: на Пашинского завели новое дело

Против председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского возбуждено уголовное производство по подозрению в угрозе убийством главе секретариата комитета Татьяне Блистив.

Соответствующая информация была внесена в ЕРДР на основании заявления госслужащей в Генеральную прокуратуру, пишет INSIDER со ссылкой на собственный источник.

По ее словам, 4 июля в помещении комитета Пашинский угрожал убийством ей и ее семье.

"В нашей семьи есть реальные основания опасаться осуществления этой угрозы как самим Пашинским, так и другими лицами, поскольку Пашинский С.В. мне сказал, что я еще не знаю, кто он такой и что у него для таких, как я, есть "специально обученные люди". Кроме того, Пашинский С.В. сообщил мне, что он является очень богатым человеком, а именно, что его состояние составляет 10% ВВП Украины, а я никто в этом мире", – написала Блистив.

"Считаю, что такая информация должна быть проверена компетентными органами Украины, поскольку со стороны Пашинского С.В. происходит постоянное злоупотребление властью и служебным положением. Также могу предположили, что Пашинский С.В. может быть причастен к преступлениям, которые инкриминируются Шепелеву А.А. (экс-нардеп Александр Шепелев, против которого расследуется несколько уголовных дел – ред.) " , – добавила она.

В свою очередь сам Пашинский отрицает угрозы.

"Никому я не угрожал. На нее есть уголовное производство за мошенничество. Ему недели две. Я просил ее по хорошему уволиться. Она решила поступить иначе, и написать заявление на меня. Бог ей судья", – заявил депутат.

Напомним, 31 декабря 2016 Пашинский ранил жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, на автомобильной дороге под Васильковом. В феврале 2017 года депутат заявил, что стрелял лежа, чтобы "не портить людям праздник".

В августе 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского. В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пашинского обвинили в том, что его якобы финансирует фонд президента РФ Владимира Путина.