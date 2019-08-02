Угрожал опозорить и убить: на Винниччине подросток изнасиловал 4-классницу

В селе Яровое Шаргородского района Винницкой области 14-летний школьник изнасиловал четвероклассницу.

Об этом рассказала мать девочки, пишет местное издание "33 канал". По ее словам, инцидент произошел на пастбище за селом, где часто отдыхают дети.

"Вдруг на дочь напал несовершеннолетний житель нашего села, 14-летний восьмиклассник из местной школы и, применив силу, изнасиловал наше дитя", – поделилась она.

На Винниччине подросток изнасиловал 4-классницу Корреспондент

После надругательства подросток пригрозил, что если девочка кому-нибудь расскажет, то он опозорит ее в интернете, а потом и вовсе сказал, что "прикончит" ребенка. Однако девочка, придя домой, сразу же призналась во всем родителям, которые обратились в полицию.

Отмечается, что школьнику, вероятнее всего, грозит не уголовная ответственность, а спецучилище для малолетних преступников. В селе о мальчике и его семье отзываются негативно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Песочин на Харьковщине двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.

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