Говорил, что мессия: водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку на Черкасщине

Водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы.

О происшествии в Facebook написала подруга пострадавшей Анастасия Липинская. По ее словам, за рулем был 51-летний мужчина Александр Андриенко.

"По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка начала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва пришла в себя после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал", – написала она.

Липинская добавила, что все произошло под Смелой, пострадавшая обратилась в полицию и к медэкспертам.

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Подозреваемый водитель скриншот

Подозреваемый водитель скриншот

скриншот переписки

Подробности инцидента также сообщило издание "Вечерние Черкассы". Подруга 26-летней пострадавшей Анастасия Журова рассказала, что у водителя был нож.

"Вел себя очень странно. Говорил, что мессия и поубивает всех евреев. Затем изнасиловал. Девушка даже не сопротивлялась, потому что у него был нож. Решила, что лучше уж пусть так, чем потом еще и убьют. Произошло это все под Смелой. Еще и отвез потом в Черкассы ее. Она сразу написала заявление в полицию и обратилась к судмедэкспертам. Но он даже следов не оставил. Был в презервативе", – сказала Журова.

Факт обращения пострадавшей ТСН.uа подтвердили в областном управлении полиции.

"Дело открыто по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса, данное лицо допрошено следователем, следователь обратился с ходатайством в суд по назначению экспертизы, ведется соответствующая работа. Она обратилась 31 августа, в тот же день было открыто производство, ее одежда также была изъята в первый же день", – заявил представитель отдела коммуникации полиции Черкасской области.

Информацию об обращении пассажирки в комментарии под постом Липинской подтвердили и в сервисе BlaBlaCar. В сообщении говорится, что его представители сразу же обратились в правоохранительные органы, однако в течение 5 дней полиция якобы не реагировала.

"Мы были шокированы, узнав о случившейся ситуации. Это абсолютно недопустимо, и такие люди безусловно должны нести ответственность за свои поступки. Мы сразу же связались со следователем Черкасского отделения полиции (Головенец Богдан Сергеевич), ответственным за ведение дела, чтобы передать ему данные о водителе, который зарегистрировал профиль на платформе BlaBlaCar. Мы собрали все данные, чтобы оперативно их отправить в полицию, как только получим соответствующий запрос. Прошло несколько дней, и по состоянию на 5 сентября полиция еще не отреагировала", – говорится в сообщении.

Отметим, на портале "Судебная власть" есть постановление Сосновского районного суда Черкасс, согласно которому человек с аналогичным ФИО (подозреваемого водителя) был оштрафована на 10200 гривен и лишен права управлять транспортным средством сроком на 1 год. Отмечается, что лицо управляло авто Subaru Forester в состоянии алкогольного опьянения.

При этом на фото транспортного средства водителя, которое предоставила подруга пострадавшей Анастасия, такой же автомобиль.

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