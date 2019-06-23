Угрожал ножом: в Мариуполе педофил напал на 11-летнюю девочку

В Мариуполе 23 июня местный житель пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.

Педофил напал на ребенка и угрожал ножом, сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Подонок под угрозой ножа завел ребенка за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем. Это увидел местный житель и вызвал наряд полиции", – уточнил он.

Задержанный Facebook Вячеслав Аброськин

Поимке подозреваемого поспособствовали дети, которые стали очевидцами ЧП. Сообщается, что нападавшему 27 лет.

Как писал OBOZREVATEL, после жесткого убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко на сайте Верховной Рады появилась петиция с требованием усилить защиту детей от сексуального насилия.

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