Угрожал другу Гаднзюк: на Херсонщине экс-нардеп устроил побоище

Народный депутат Украины восьмого созыва от БПП Евгений Рыщук в ночь на 23 сентября избил на Херсонщине депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова.
Отмечается, что нападение бывший политик осуществил в нетрезвом состоянии. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил юрист Маси Найем.
"Евгений Рыщук. Бывший депутат БПП, тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Катерины Гандзюк. Ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне. Надо подождать еще, да? Ну, чтоб убил наверняка", – возмутился правозащитник.
В пресс-службе Национальной полиции в Херсонской области уточнили, что получили сообщение о преступлении ночью 22 сентября, около 23:30. Пострадавший рассказал им, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударили в лицо.
Избитый Роман Чухалов
Facebook Александра Власова
"По данному факту Олешковским отделением полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Эту версию, как пишет "Украинская правда", подтвердил и местный журналист Сергей Никитенко. "Произошла драка. Рыщук избил местного депутата райсовета на сельском празднике. Не знаю, сколько там все это продолжалось, но позвонили депутату Власову, чтобы он приехал, потому что в селе пьяный Рыщук и драка. Он приехал и ему тоже досталось", – отметил он.
Сам Александр Власов на личной странице в Facebook также рассказал детали конфликта. По его словам, по приезду он сразу увидел неадекватное поведение Рыщука и его сильное опьянение.
"На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рыщук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Его забрали в приемное отделение. На место приехали советники Гусева, на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рыщука. При этом всем Рыщука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике", – пишет Власов.
Гулянка на Дне сила, где произошло избиение
Facebook Александра Власова
Известно, что на место побоища прибыл также советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев.
"Срочно выехал в Олешковский район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рыщук избил депутата Олешковской районой рады Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", – написал он.
Примечательно, что сам Рыщук перед избиением Чухалова активно постил в Facebook фото с празднования Дня села Правые Саги.
Рыщук отмечает День села
Facebook Евгения Рыщука
Рыщук отмечает День села
Facebook Евгения Рыщука
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
24 июля ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку.
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