Угрожал другу Гаднзюк: на Херсонщине экс-нардеп устроил побоище

Народный депутат Украины восьмого созыва от БПП Евгений Рыщук в ночь на 23 сентября избил на Херсонщине депутата Олешковского районного совета Романа Чухалова.

Отмечается, что нападение бывший политик осуществил в нетрезвом состоянии. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил юрист Маси Найем.

"Евгений Рыщук. Бывший депутат БПП, тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Катерины Гандзюк. Ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне. Надо подождать еще, да? Ну, чтоб убил наверняка", – возмутился правозащитник.

В пресс-службе Национальной полиции в Херсонской области уточнили, что получили сообщение о преступлении ночью 22 сентября, около 23:30. Пострадавший рассказал им, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударили в лицо.

Избитый Роман Чухалов Facebook Александра Власова

"По данному факту Олешковским отделением полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Эту версию, как пишет "Украинская правда", подтвердил и местный журналист Сергей Никитенко. "Произошла драка. Рыщук избил местного депутата райсовета на сельском празднике. Не знаю, сколько там все это продолжалось, но позвонили депутату Власову, чтобы он приехал, потому что в селе пьяный Рыщук и драка. Он приехал и ему тоже досталось", – отметил он.

Сам Александр Власов на личной странице в Facebook также рассказал детали конфликта. По его словам, по приезду он сразу увидел неадекватное поведение Рыщука и его сильное опьянение.

"На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рыщук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Его забрали в приемное отделение. На место приехали советники Гусева, на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рыщука. При этом всем Рыщука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике", – пишет Власов.

Гулянка на Дне сила, где произошло избиение Facebook Александра Власова

Известно, что на место побоища прибыл также советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

"Срочно выехал в Олешковский район. Поступил сигнал, что депутат областного совета от партии БПП Евгений Рыщук избил депутата Олешковской районой рады Романа Чухалова. Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", – написал он.

Примечательно, что сам Рыщук перед избиением Чухалова активно постил в Facebook фото с празднования Дня села Правые Саги.

Рыщук отмечает День села Facebook Евгения Рыщука

Рыщук отмечает День села Facebook Евгения Рыщука

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